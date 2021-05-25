Газпром відмовився збільшити транзит газу через Україну

Вантажовідправники не зацікавилися запропонованими "Оператором ГТС України" додатковими потужностями з прокачування газу на червень, повідомляє "Интерфакс".

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб. м - це 109 млн куб. м на добу; 15 млн куб м заброньовано додатково на регулярному аукціоні 17 травня - всього 124 млн куб. м на добу.

У вівторок на місячний аукціон ОГТСУ виставив додатково 63,7 млн куб. м на добу. Заявок на ці потужності подано не було. Аналогічний результат був і на великому додатковому аукціоні місячної давності.

"Газпром" наразі прокачує через Україну в середньому по 124 млн куб. м на добу, повністю вибираючи заброньований обсяг.

Якби "Газпром" прийняв пропозицію про використання додаткових транзитних потужностей, це б означало повернення до обсягів транспортування через Україну 2019 року (до нового контракту на транзит і виплат "Нафтогазу" $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу).