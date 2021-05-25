"Неадекватні звинувачення", – Пєсков про участь Росії в білоруському інциденті
У Кремлі назвали "неадекватними" звинувачення на адресу Росії в причетності до інциденту з рейсом Ryanair в Мінську, повідомляє РИА Новости.
Так прессекретар президента Дмитро Пєсков прокоментував заяву британського міністра закордонних справ Домініка Рааба, який засумнівався в тому, що інцидент міг статися без
"як мінімум мовчазної згоди Москви".
"Одержимість ось така русофобська і нав'язлива ідея звинуватити Росію у всьому і вся. Напевно, вже скоро дійде до того, що Росія обвинувачуватиметься просто у факті свого існування", - сказав на це Пєсков.
Він додав, що Москва не погоджується з подібними звинуваченнями, але терпляче спостерігає.
"Але розуміємо, що це той випадок, коли, напевно, навіть немає сенсу намагатися щось пояснити. Дійсно, тут фобії і одержимість, напевно, вже починають брати своє і починають не давати можливості авторам цих заяв тверезо оцінювати ситуацію", - вважає представник Кремля.