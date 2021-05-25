Медики розповіли, кому не бажано їсти молоду картоплю

У магазинах на прилавках з'явилася молода картопля — улюблена страва не тільки дітей, а й дорослих. Однак варто пам'ятати, що деяким людям краще відмовитися від цьої смакоти, повідомляє Коментарі.

Картопля багата на окремі мікроелементи, особливо вітамін С: з'їдена з шкіркою одна середня бульба вагою в 150 г забезпечує близько половини добової потреби у вітаміні С для дорослих (100 мг). Крім того, картопля є гарним джерелом вітамінів В1, В3, В6 і мінералів, таких як залізо, калій, фосфор і магній, а ще містить фолат, пантотенову кислоту і рибофлавін.

Не рекомендується зловживати картоплею хворим з серйозними формами діабету, а також маленьким дітям, вагітним і годуючим грудьми. Лікарі кажуть, що шкода від надлишку нітратів в молодому плід е переважить всі його переваги. У картоплі е найбільше нітратів міститься в шкірці. Але оскільки і корисні речовини цих коренеплодів зосереджені близько до неї, то соскребати її треба якомога дбайливіше. Скоротити кількість шкідливих речовин в бульбах молодої картоплі приблизно на 20-25% можна, якщо перед цим вимочити її в воді (пів години буде досить).