У Вінниці водійка автомобіля збила підлітка на тротуарі

У Вінниці 43-річна водійка автомобіля збила неповнолітнього на тротуарі.

Про це повідомляє Telegram-канал Вартові Еспресо

43-річна жінка за кермом автомобіля не впоралась з керуванням, виїхала на тротуар та збила дитину. Підліток отримав серйозні травми. Місцеві видання пишуть, що хлопцю провели п'ятигодинну операцію, він зараз знаходиться у реанімації, у важкому стані.

У хлопчика під час ДТП стався забій плеча, ноги, перелом черепа. Сестра потерпілого говорить, що у нього проломився череп.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження. За таке правопорушення передбачено покарання - до 8 років позбавлення волі.