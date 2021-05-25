Справа ПриватБанку: Дубілет виявився громадянином Ізраїлю

Колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет має громадянство Ізраїлю. Про це повідомив його адвокат Бойко, посилаючись на заяву підзахисного, яку той направив у Вищий антикорупційний суд, повідомляє Лівий берег.

"Він в черговий раз повідомив про своє місцезнаходження. Повідомив також про те, що протягом тривалого часу, а саме з 2017 року, проживає на території держави Ізраїлю. Крім того, останній повідомив, що є громадянином Ізраїлю, тобто на законних підставах проживає в цій країні", - сказав адвокат, пояснюючи неможливість очної участі Дубілета в судовому засіданні з обрання йому запобіжного заходу.

За його словами, у зв'язку з пандемією коронавірусу громадянам Ізраїлю зараз заборонено виїжджати в певні країни, середи яких і Україна.

Нагадаємо, що Олександр Дубілет був головою правління ПриватБанку до його націоналізації. Правоохоронні органи підозрюють його у причетності до виведення 8,2 млрд гривень з ПриватБанку перед його націоналізацією. Загалом на сьогодні до кримінальної відповідальності у цій справі притягнуто п’ятеро осіб. Крім Дубілета, це його заступники Володимир Яценко та Людмила Шмальченко та дві керівниці департаментів.