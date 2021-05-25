Hyundai розкрив характеристики нових електромобілів

Обидва електромобіля отримають запас ходу близько 500 км і вийдуть на ринок з різницею в два роки, повідомляє Автоцентр.

На початку 2021 року Hyundai презентував інноваційний електричний кросовер Ioniq 5, який викликав справжній фурор на ринку і за короткий час зібрав величезну кількість попередніх замовлень. Паралельно з дебютом новинки компанія анонсувала вихід ще двох моделей - седана Ioniq 6 і позашляховика Ioniq 7.

Інформація про ці моделі до останнього часу трималася в секреті, втім, як і дата їх виходу на ринок. Однак виробник частково розкрив характеристики електромобілів. Зроблено це було в рамках брифінгу, присвяченого виходу американської версії Ioniq 5. Керівництво компанії заявило, що першим з двох авто на конвеєр встане Електроседан Ioniq 6. У продаж його мають намір відправити в 2022 році, а на початку 2024-го до нього приєднається повнорозмірний SUV.

Відомо, що Ioniq 6 стане серійним продовженням концепт-кара Prophecy і буде базуватися на модульній платформі eGMP. За своїми габаритами модель порівнянна з Sonata і покликана замінити на ринку оригінальний Хюндай Іонік. Преміальний седан буде поставлятися в двох модифікаціях з різними силовими установками. Перша - з одним електромотором потужністю 215 к.с., друга - з двома на 313 к.с. Запас ходу в 483 км забезпечить акумуляторна батарея ємністю 73 кВтг.

Електрокроссовер Ioniq 7 за розмірами буде перегукуватися з Hyundai Palisade і отримає трирядну компоновку салону з конфігурацією на шість або сім посадкових місць. Йому обіцяна силова установка з двома моторами (по одному на кожній осі) сумарною віддачею в 313 к.с. Батарея на 100 кВтг забезпечить пробіг на одному заряді близько 480 км. У компанії покладають великі надії на ці новинки.