Шкідливіше, ніж цукор: небезпечний інгредієнт більшості солодких продуктів

Вже довгий час при виробництві готових продуктів замість цукру використовують глюкозно-фруктозний сироп. Якщо ви вважаєте, що його можна зустріти тільки в складі кондитерських виробів, то ви помиляєтеся, повідомляє Со вкусом.

Цей сироп є навіть в тих продуктах, в які, здавалося б, і цукор необов'язково додавати. Куди входить цей інгредієнт і чому він небезпечний для здоров'я?

Шкода глюкозно-фруктозного сиропу

На упаковуванні продуктів часто вказано, що вони не містять цукор. Але це ще не означає, що в складі відсутні замінники. А це в деяких випадках навіть гірше. Багато виробників віддають перевагу глюкозно - фруктовому сиропу. Він набагато солодший за цукор, простіше змішується з продуктом і збільшує термін його зберігання.

Ще одним плюсом даного інгредієнта є його дешевизна. Замінник виготовляють з кукурудзяного крохмалю, що дозволяє заощадити на виробництві продуктів, в яких використовують сироп.

Але це переваги для виробника, а що щодо споживачів? На відміну від цукру його замінник не підвищує рівень інсуліну в крові. Він також не впливає на вироблення лептину, який, в свою чергу, регулює енергетичний обмін організму.

При зниженому інсуліні організм позбавляється від споживаних калорій шляхом переведення їх в жир. А без лептину у нас вчасно не виникає відчуття насичення, через що досить легко з'їсти більше, ніж потрібно. Як ви розумієте, ні до чого хорошого споживання такого продукту не приводить.

Куди додають глюкозно-фруктозний сироп

Цей популярний замінник цукру можна зустріти в солодких газованих напоях, соках і нектарах. Його застосовують при виробництві випічки та десертів, додають в морозиво, йогурти, сиркові десерти, а також різні соуси й кетчупи.

Крім вищевказаної назви, у сиропу є безліч інших: «високофруктозний зерновий сироп», «кукурудзяний цукор», «кукурудзяний сироп». Використовують також абревіатури, утворені від перерахованих вище термінів.

Надмірне споживання продуктів з цим інгредієнтом може згубно позначатися на здоров'я людини. З огляду на те, наскільки багато продуктів сьогодні містять кукурудзяний сироп, середньостатистичному покупцеві дуже складно підрахувати кількість споживаного їм цукру. Тому так важливо перевіряти склад товарів в магазині.