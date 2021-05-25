Польща хоче отримати доступ до "чорних скриньок" Ryanair

Заступник міністра закордонних справ Польщі заявив, що країна вважає за потрібне отримати доступ до "чорних скриньок" пасажирського літака компанії Ryanair, який слідував рейсом Афіни-Вільнюс, і був незаконно примусово посаджений в Білорусі. Про це, з посиланням на польський канал, повідомляє InfoResist.

Міністр підкреслив, що важливо дізнатися про те, яким саме чином капітана літака змусили посадити повітряне судно в мінському аеропорту, коли він перебував уже практично на кордоні з Литвою.

У польському МЗС вважають, що необхідно з'ясувати, що ж відбувалося на борту літака, поки він був у повітрі, а також як проходило спілкування з білоруськими наземними службами.