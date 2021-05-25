Міжбанк: чому зростає долар

На міжбанківському валютному ринку у вівторок почав формуватися невеликий дисбаланс між попитом на безготівкову валюту і пропозицією з боку експортерів.

Причина, як виявилося, в тому, що Держказначейство сьогодні вже почало виплати компенсації ПДВ, і деякі представники експорту не тільки зняли свої заявки на продаж, але навіть вирішили купити трохи валюти на отриману гривню. У ситуацію миттєво втрутилися спекулянти, що відчули, що на попиті можна заробити. Котирування відразу відреагували зростанням: якщо ще вранці операції йшли в районі 27,42-27,43 гривень, то після обіду - вже по 27,47-27,484 гривень.

Готівковий долар поки не встиг відреагувати на зростання котирувань на міжбанку. Оптові обмінні пункти в першій половині дня продають готівкового «американця» по 27,47-27,49 гривень. Деякі, хто виставив цінник на продаж нижче, повідомляють про активний попит: по 27,45-27,46 долари практично «розмітають».

Євро на FOREX скористалось черговою слабкістю американського долара і піднялось до позначки 1,2261 долара, встановивши новий місячний максимум. Усього 87 пунктів відокремлюють його від річного піку 1,2348. Готівкове євро оперативно відреагувало на зростання на FOREX і також зросло: ще вранці його можна було купити по 33,45-33,48 гривні, а після обіду цінник підстрибнув до 33,52-33,55 гривень. Втім, особливим попитом готівкова євровалюта похвалитися не може.

Рубль продовжує повільне зміцнення американського долара. На сьогодні він сягнув позначки 73,28 рубля за долар. Ціна готівкового рубля поки ніяк не відреагувала на зміцнення рубля у світі: в Києві рубль продовжують продавати по 3,72 -3,75 гривні за 10 рублів.