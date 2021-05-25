Хорватія планує послабити COVID-обмеження до 1 червня

У Хорватії до 1 червня можуть скасувати деякі пандемічні обмеження, в тому числі дозволять ресторанам приймати відвідувачів у закритих приміщеннях.﻿ Про це заявив міністр внутрішніх справ Давор Божинович, повідомляє Европейская правда.

Ліміт відвідуваності заходів буде збільшено з 25 до 100, а площа, необхідна на людину, становитиме чотири квадратних метри замість нинішніх семи.

Уряд продовжить оцінку розвитку ситуації, і після середини червня можна очікувати нових послаблень.

"Ми надамо заходи підтримки тим, чия діяльність, як і раніше обмежується" , - сказав прем'єр-міністр Андрей Пленкович в Брюсселі, де він бере участь у саміті ЄС.

Прем'єр також повідомив, що уряд виділив 10,5 млрд євро на збереження робочих місць, додавши, що з багатьма країнами ведуться двосторонні переговори про те, як зробити можливим прибуття відвідувачів до Хорватії до тих пір, поки не будуть введені цифрові сертифікати вакцинації ЄС, заплановані на 1 липня.

Прем'єр також повідомив, що туристи зможуть приїхати до Хорватії до 1 липня, але повинні будуть пред'явити або сертифікат про вакцинацію, або негативний результат ПЛР-тесту, або довідку про одужання від COVID-19.