ДФС вилучила понад мільйон літрів нелегального пального
Співробітники Державної фіскальної служби вилучили понад 1 млн літрів нелегального пального. Орієнтовна вартість виявлених товарів становить понад 25 млн грн.
Як повідомила пресслужба ДФС у Facebook, нафтобазу з необлікованим пальним було виявлено на території Київської області.
Під час обшуків було вилучено 1,1 млн літрів пального, яке зберігали з метою подальшої реалізації без відповідної ліцензії.
"До проведення обшуку було залучено працівників управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Київській області, які склали акт фактичної перевірки стосовно службових осіб вищезгаданого СГД, що є власником вказаного палива, та яке, при відсутності дозвільних документів, здійснювало його незаконне зберігання та можливу реалізацію. За дане порушення, до службових осіб підприємства, будуть застосовані штрафні фінансові санкції на суму 1 500 000 грн.", - йдеться в повідомленні ДФС.