ДФС вилучила понад мільйон літрів нелегального пального

Співробітники Державної фіскальної служби вилучили понад 1 млн літрів нелегального пального. Орієнтовна вартість виявлених товарів становить понад 25 млн грн.

Як повідомила пресслужба﻿ ДФС у Facebook, нафтобазу з необлікованим пальним було виявлено на території Київської області.

Під час обшуків було вилучено 1,1 млн літрів пального, яке зберігали з метою подальшої реалізації без відповідної ліцензії.