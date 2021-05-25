Найкорисніший спосіб приготування кави виявили вчені

Найкорисніший спосіб приготування кави виявили вчені

Норвезькі вчені протягом 20 років спостерігали за людьми, які регулярно вживали каву, аналізуючи їх стан здоров'я. Вивчено були захворювання, а також причини смерті учасників експерименту. Зібравши отримані матеріали, дослідники назвали найбільш корисну каву, повідомляє Профиль.

Фахівці в ході дослідження порівняли вплив кави, приготованого різними способами, на здоров'я учасників в період з 1985 по 2003 рр. В цілому було 508747 осіб від 20 до 79 років. Експерти вивчали як їх кавові звички (яку каву і наскільки часто п'ють), так і інші фактори: куріння, вага, фізична активність, тиск і рівень холестерину.

Результати дослідження були опубліковані в Європейському журналі профілактичної кардіології. Вчені з'ясували, що кава, який приготовлений методом одноразової протоки гарячої води через що знаходиться на фільтрі шар меленої кави, є найкориснішим. Простіше кажучи - фільтр-кави.

Помірне вживання такого напою, відзначають експерти, скорочує ризик смерті від серцево-судинних захворювань. При цьому найнижча смертність серед учасників дослідження зафіксована у тих, хто випивав від однієї до чотирьох чашок фільтр-кави в день.

Вчені заявили, що вживання фільтр-кави зменшувало ризик смерті на 15% від будь-яких причин - в порівнянні з людьми, які кави не вживали зовсім. Автори дослідження вважають, що позитивні ефекти пов'язані з тим, що кава багата антиоксидантами, в тому числі на поліфеноли.

Нефільтрована кава, навпаки, визнана дослідниками найбільш небезпечним видом цього напою. Відзначається, що кавова гуща в цьому випадку на довгий час залишається в гарячій воді. У цю групу включені еспресо і капучино, а також кава по-турецьки і френч-прес.

До складу нефільтрованої кави, пояснили вчені, входять речовини, що підвищують рівень "поганого" холестерину. У їх числі - дітерпени та кафестол. За інформацією дослідників, в одній чашці нефільтрованої кави концентрація подібних речовин приблизно в 30 разів вище, ніж у фільтр-кави.

До 2003 року, коли наукова робота була завершена, померли близько 46,5 тис. Учасників. Від серцево-судинних хвороб - 12,6 особи, у 6202 учасників стався інфаркт. За словами вчених, 59% учасників вважали за краще фільтр-кави, а 20% - нефільтрований.

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