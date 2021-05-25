Найкорисніший спосіб приготування кави виявили вчені

Норвезькі вчені протягом 20 років спостерігали за людьми, які регулярно вживали каву, аналізуючи їх стан здоров'я. Вивчено були захворювання, а також причини смерті учасників експерименту. Зібравши отримані матеріали, дослідники назвали найбільш корисну каву, повідомляє Профиль.

Фахівці в ході дослідження порівняли вплив кави, приготованого різними способами, на здоров'я учасників в період з 1985 по 2003 рр. В цілому було 508747 осіб від 20 до 79 років. Експерти вивчали як їх кавові звички (яку каву і наскільки часто п'ють), так і інші фактори: куріння, вага, фізична активність, тиск і рівень холестерину.

Результати дослідження були опубліковані в Європейському журналі профілактичної кардіології. Вчені з'ясували, що кава, який приготовлений методом одноразової протоки гарячої води через що знаходиться на фільтрі шар меленої кави, є найкориснішим. Простіше кажучи - фільтр-кави.

Помірне вживання такого напою, відзначають експерти, скорочує ризик смерті від серцево-судинних захворювань. При цьому найнижча смертність серед учасників дослідження зафіксована у тих, хто випивав від однієї до чотирьох чашок фільтр-кави в день.

Вчені заявили, що вживання фільтр-кави зменшувало ризик смерті на 15% від будь-яких причин - в порівнянні з людьми, які кави не вживали зовсім. Автори дослідження вважають, що позитивні ефекти пов'язані з тим, що кава багата антиоксидантами, в тому числі на поліфеноли.

Нефільтрована кава, навпаки, визнана дослідниками найбільш небезпечним видом цього напою. Відзначається, що кавова гуща в цьому випадку на довгий час залишається в гарячій воді. У цю групу включені еспресо і капучино, а також кава по-турецьки і френч-прес.

До складу нефільтрованої кави, пояснили вчені, входять речовини, що підвищують рівень "поганого" холестерину. У їх числі - дітерпени та кафестол. За інформацією дослідників, в одній чашці нефільтрованої кави концентрація подібних речовин приблизно в 30 разів вище, ніж у фільтр-кави.

До 2003 року, коли наукова робота була завершена, померли близько 46,5 тис. Учасників. Від серцево-судинних хвороб - 12,6 особи, у 6202 учасників стався інфаркт. За словами вчених, 59% учасників вважали за краще фільтр-кави, а 20% - нефільтрований.