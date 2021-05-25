Зеленський хоче збільшити чисельність ЗСУ на 11 тисяч осіб

Президент України Володимир Зеленський виступає з ініціативою збільшити максимальну чисельність Збройних сил на 11 тисяч військовослужбовців - до 261 тисячі осіб, повідомляє Страна.ua.

Про це йдеться в тексті президентського законопроєкту №5558, зареєстрованого у Верховній Раді у вівторок, 25 травня, як невідкладний.

"Законопроєктом пропонується на законодавчому рівні збільшити чисельність Збройних Сил України на 11 000 військовослужбовців", - повідомив в пояснювальній записці заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

Цілями і завданнями законопроєкту, за словами автора записки, є "збільшення чисельності Збройних сил України з метою створення та забезпечення функціонування окремого роду сил - сил територіальної оборони Збройних Сил України, а також розвитку Сил спеціальних операцій Збройних Сил України в інтересах формування руху опору".

Відзначимо, що чинним на сьогодні Законом України від 6 березня 2015 № 235-VIII, нормативна чисельність Збройних Сил України встановлена в кількості, що не перевищує 250 000 осіб, в тому числі 204 000 військовослужбовців.

Однак в поданому президентом законопроєкті пропонується затвердити чисельність ЗСУ у кількості, яка не перевищує 261 тисячі осіб, в тому числі 215 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, сьогодні також Зеленський зареєстрував в Раді як невідкладний законопроект "Про основи національного опору".