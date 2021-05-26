В ряд областей повернуться грози: погода на середу

Циклон, який більшою мірою вплине на погоду в Росії та скандинавських країнах, частково зачепить і Україну, а тому в окремих областях очікуються дощі з грозами. Втім, в більшості регіонів буде по-літньому сухо і тепло.

У середу, 26 травня, на заході країни прогнозують в середньому +19...+21°C протягом дня і 11-13 вночі; у Вінницькій і Житомирській областях, а також на Київщині на пару градусів тепліше. У решті регіонів у світлий час повітря прогріється до 23-25 з "плюсом", а вночі охолоне до близько 12-14. На Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині днем можливе потепління до +27.

На мокру погоду у зв'язку з приходом циклону можуть чекати жителі Чернігівської, Київської, Житомирської, Вінницької, Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької областей, не виключаються грози. Вночі опади можуть випасти по всій Західній Україні. У всіх інших регіонах - ясно або легка хмарність. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Про будь-яку метеорологічну небезпеку не повідомляється - по всій країні "зелений" рівень. У Тернопільській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Луганській і Донецькій областях фіксують надзвичайні ризики довільного займання.

У Києві гроза, кількість опадів середня. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до відміток +19..+21°C, вночі опустяться до +13...+15. Швидкість вітру - 2-4 м/с.