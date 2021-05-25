У Запоріжжі повідомили про мінування декількох великих ТЦ

У Запоріжжі поліція шукає вибухівку в ряді найбільших міських супермаркетів і торгових центрів після анонімного повідомлення про їх замінування, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Запорізькій області, 25 травня о 13.34 в поліцію надійшло повідомлення від директора запорізького торгового центру "Citi Mall" про те, що той отримав анонімне повідомлення електронної пошти про мінування ряду торгових центрів Запоріжжя, серед яких "Citi Mall", ТЦ "Україна", ТЦ "Афіна", мережі "Varus".

Відвідувачі торгових центрів і супермаркетів евакуйовані.

На місце прибули слідчо-оперативні групи, співробітники вибухотехнічної та кінологічної служби Нацполіції.

Проводиться огляд торгових приміщень.