На борту судна біля Панами помер капітан-українець

На борту судна Century біля берегів Панами раптово помер 38-річний капітан - громадянин України, житель Одеської області, повідомляє Кореспондент.

Капітан суховантажу помер ще 20 травня. Весь цей час його тіло перебувало в опечатаній каюті.

"У Панамі - субтропіки, самі розумієте, який це клімат і що відбувається з тілом в таких температурних умовах... Наскільки я знаю, зняти його з борта повинні були тільки вчора, в понеділок", - розповів морський юрист Микола Гольбін.

Офіційні причини смерті капітана поки не відомі. Їх повинні назвати після розтину, який буде зроблено в Панамі.

Частина екіпажу вважає смерть капітана вельми підозрілою, оскільки на судні була напружена атмосфера і час від часу спалахували конфлікти. На борту працюють моряки з України та Філіппін.

Суховантаж прямував з Шанхая в Панаму. У капітана закінчився контракт і 24 травня він планував вилітати на батьківщину.