Псакі поскаржилася на занадто спортивного Байдена

Прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі назвала президента США Джо Байдена занадто здоровим і спортивним. Вона поскаржилася, що іноді не встигає за 78-річним лідером, повідомляє Лента.Ру.

Політик зазначила, що у неї немає інформації про "режим приватних тренувань" американського президента, але вона неодноразово подорожувала з ним і зробила висновки про його відмінній фізичній формі.

13 травня стало відомо, що Байден оприлюднить інформацію про стан свого здоров'я після того, як пройде обстеження у 2021 році. Останній звіт про стан здоров'я глава держави опублікував в грудні 2019 року.

Відзначається, що Байден є найстарішим президентом в історії США. В ході передвиборної кампанії він пообіцяв бути "повністю прозорим з точки зору здоров'я". Таким чином політик відповів на риторику свого суперника на виборах Дональда Трампа, який публічно сумнівався в гостроті розуму Байдена через його похилий вік.