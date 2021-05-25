В Арктиці зафіксували безпрецедентну спеку

Температура в регіоні значно перевищує середні показники для травня і місцями досягала +31,7 градуса Цельсія, повідомляє Кореспондент.

Минулого тижня в деяких районах Арктики температура піднялася вище 30 ℃, що значно перевищує середній показник для цієї пори року, пише видання The Independent.

Метеоролог з Великобританії Скотт Дункан охарактеризував температурні умови в регіоні як "воістину виняткові для будь-якого часу року, але приголомшливі для травня".

Відзначається, що танення льоду і вічної мерзлоти в Арктиці через підвищення температури призводить до викиду метану в атмосферу і сприяє глобальному потеплінню.

Як вважає експерт, через швидке потепління в майбутньому такі температурні скачки будуть спостерігатися все частіше.