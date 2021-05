Рибні делікатеси становили загрозу планетарного масштабу

Вживання риби та рибних делікатесів надає на планету руйнівного впливу через викиди вуглецю. До таких висновків після аналізу видобутку морепродуктів мережами, що псують морське дно у величезних масштабах, прийшов дослідник National Geographic Енрік Сала, повідомляє Лента.Ру.

Іспанська біоокеанолог, провідний дослідник National Geographic озвучив висновки про те, що вилов риби важкими мережами, які волочаться по морському дну, згубно впливає на клімат. Цей найпоширеніший в світі метод рибної ловлі, званий донним траленням, руйнує ландшафт морського дна, в результаті чого виділяється приблизно стільки ж вуглекислого газу, скільки від всієї авіаційної промисловості.

При траленні дна в рибній галузі щорічно утворюється близько однієї гігатонни вуглекислого газу (два відсотки від світових викидів CO2). Авіація по всьому світу в рік генерує в середньому 1,04 гігатонн або 2,5 відсотка загального обсягу викидів діоксиду вуглецю.

«Океан повний морських істот. Планктон, мікроскопічні водорості і креветки мільйонами років накопичуються на дні після своєї смерті. У стані спокою ці останки поглинають вуглець, при збовтуванні - викидають його », - пояснив доктор Сала.

Рибальські експерти заперечують результати дослідження Сала, звинувачуючи океанолога в завищенні показників викиду CO2 від донного тралення. Південноафриканська асоціація глибоководного тралового промислу (The South African Deep-Sea Trawling Industry Association (SADSTIA)) заявляє, що зараз невідома точна кількість вуглецю, який потрапляє з океану в атмосферу.

Контраргумент Сала полягає в тому, що кількість викидів від тралення не так важливо, як сам факт, що морська вода поглинає більше вуглецю з дна і бере менше вуглецю з повітря.

Вчений стверджує, що захист океану допоможе зупинити ці викиди. Багато країн вже створили охоронювані морські зони, де заборонено тралення. Міністерство у справах навколишнього середовища, продовольства і сільського господарства Великобританії (The Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)) бачить глобальну мету в захисті як мінімум 30 відсотків світового океану до 2030 року.

Представник британської Національної федерації рибалок (National Federation of Fisherman's Organisations (NFFO)) Баррі Деас висловив побоювання, що при створенні занадто великої кількості охоронюваних зон, рибний промисел просто поміняє місця видобутку, що також позначиться на обсягах вилову і доходи галузі.