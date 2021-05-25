На що може вказувати стан шкіри ніг

Діабет другого типу виникає при нездатності виробляти організмом інсулін в достатній кількості або коли інсулін просто не сприймається організмом. Найчастіше високий рівень цукру в крові негативно позначається на ногах. Чіпаючи ﻿ нервову систему, він викликає невропатію, через що знижується чутливість ніг до холоду, тепла і болю, повідомляє Профиль.

Через це, розповідають експерти Американської діабетичної асоціації (ADA), утворюються великі та товсті мозолі на стопах, які надалі можуть розвинутися в відкриті виразки. ﻿ Якщо ніяк не розв'язувати проблему, все це може привести до ампутації ніг, підкреслюють в Diabetes UK.

У компанії назвали основні симптоми діабету другого типу:

поколювання, оніміння;

біль і печія;

блискуча гладка шкіра на ногах;

випадання волосся на ногах;

втрата чутливості в ступнях;

набряки ніг;

рани й виразки, що не загоюються;

відсутність потовиділення;

судоми під час ходьби або відпочинку.

Інформація має ознайомчий характер, необхідно проконсультуватися з фахівцем / лікарем.