На що може вказувати стан шкіри ніг
Діабет другого типу виникає при нездатності виробляти організмом інсулін в достатній кількості або коли інсулін просто не сприймається організмом. Найчастіше високий рівень цукру в крові негативно позначається на ногах. Чіпаючи нервову систему, він викликає невропатію, через що знижується чутливість ніг до холоду, тепла і болю, повідомляє Профиль.
Через це, розповідають експерти Американської діабетичної асоціації (ADA), утворюються великі та товсті мозолі на стопах, які надалі можуть розвинутися в відкриті виразки. Якщо ніяк не розв'язувати проблему, все це може привести до ампутації ніг, підкреслюють в Diabetes UK.
У компанії назвали основні симптоми діабету другого типу:
- поколювання, оніміння;
- біль і печія;
- блискуча гладка шкіра на ногах;
- випадання волосся на ногах;
- втрата чутливості в ступнях;
- набряки ніг;
- рани й виразки, що не загоюються;
- відсутність потовиділення;
- судоми під час ходьби або відпочинку.
Інформація має ознайомчий характер, необхідно проконсультуватися з фахівцем / лікарем.