Як через заборону польотів з Білоруссю працюватиме Укрпошта

"Укрпошта" продовжить доставляти відправлення в напрямку Білорусі з України, незважаючи на припинення з 26 травня авіасполучення з Білоруссю. Доставка посилок відбуватиметься наземним автотранспортом, повідомляє Деловая столица.

Зокрема, наголошується, що компанія не використовуватиме авіатранспорт для доставки відправлень до Білорусі у зв’язку рішенням уряду від 25 травня.

"Через зміну способу доставки можливі зміни у строках доставки відправлень до Білорусі" , — йдеться в повідомленні.

Також "Укрпошта" надасть можливість "Белпошті" відправляти посилки до українських клієнтів, додали в компанії.

Крім того, "Укрпошта" забезпечить транзит відправлень інших пошт світу до Білорусі наземним транспортом. І також продовжить виконання спільного проекту з Windrose Airlines для міжнародного мобільного маркетплейсу Joom в рамках якого виконуються регулярні вантажні чартерні рейси з Гонконгу до Києва із подальшим транспортування частини відправлень для Молдови та Білорусі.

Як зазначається, щомісяця з України до Білорусі відправлялося до 10 тисяч посилок, дрібних пакетів, листів і майже така ж кількість відправлень надходила до України.