"Незвичайний кортеж": як Кличко пересувається містом

Лідер "Удару", мер Києва Віталій Кличко пересувається містом на велосипеді, повідомляє Деловая столица.

Відповідний запис з реєстратора оприлюднив на своїх сторінках блогер Михайло Голуб.

Відео, де мер столиці переходить дорогу з велосипедом, він жартома прокоментував: "Кличко перекрив дорогу своїм кортежем у годину пік".

У коментарях користувачі соціальних мереж зазначили, що пересуватись на велосипеді обіцяв інший політик.

Нагадаємо, на інавгурацію Володимира Зеленського Віталій Кличко також приїхав на двоколісному транспорті.