Українцям пояснили, що робити транзитним пасажирам, що їдуть через Білорусь

Громадяни України, які після 26 травня прибудуть до Білорусі з території третіх країн із метою транзиту, повинні будуть заявити про це під час прикордонного контролю, й у разі отримання дозволу на транзитний проїзд виїхати в Україну наземним транспортом, повідомило посольство України в Білорусі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Громадянам України, які з 26 травня 2021 року авіаційним шляхом прибуватимуть в Республіку Білорусь з території третіх країн з метою транзитного проїзду для повернення в Україну, необхідно заявити про мету свого прибуття під час проходження прикордонного контролю", - йдеться в повідомленні посольства у вівторок.

Уточнюється, що в разі отримання дозволу на транзитний проїзд від компетентних органів Республіки Білорусь необхідно протягом визначеного ними терміну (до 24 годин) виїхати наземним транспортом в Україну.

"Нині на українсько-білоруському кордоні функціонують пункти пропуску для автомобільного сполучення "Мокрани - Доманове", "Мохро - Дольськ", "Нова Рудня - Виступовичі", "Олександрівка - Вільча", "Нова Гута - Нові Яриловичі", "Веселівка - Сеньківка", - зазначили в посольстві.

Диппредставництво України також звернуло увагу, що в разі в'їзду до Білорусі з території України (будь-яким видом транспорту) або з третьої країни (не з метою транзиту) потрібна наявність ПЛР-тесту та проходження десятиденної самоізоляції, і лише після завершення терміну самоізоляції можна буде виїхати в Україну.

З метою гарантування безпеки авіації та суспільства Кабінет Міністрів України запровадив заборону на виконання авіаційних перевезень між Україною та Білоруссю з 00 год 00 хв 26 травня 2021 року. Зазначеним рішенням встановлюється заборона на здійснення будь-яких видів польотів з/до між пунктами призначення розташованими на території України та Білорусі українськими та білоруськими експлуатантами; виконання будь-яких видів польотів українськими експлуатантами в повітряному просторі Білорусі.