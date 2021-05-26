Дефіциту більше немає: як зміняться ціни на цукор в Україні

Найближчим часом в Україні не очікується різких стрибків цін на цукор – ситуацію вдалося стабілізувати за рахунок додаткового імпорту з ЄС. Вартість кілограма цукру втримається на рівні близько 24,5 грн, повідомляє Сьогодні.

Про це заявив генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Роман Сластьон.

"Стабілізувати ситуацію на ринку вдалося за рахунок імпорту цукру з ЄС і поставок тростинної сировини, що переробляється в Україні. Тому дефіцит продукту поступово перекривається, що дозволяє стабілізувати ціни на поточному рівні в середньому 24,5 грн/кг цукру. Крім того, оптимізму додає майбутній урожай і збільшення в цьому сезоні площі посівів під цукровий буряк на 10% – до 226 тис. гектарів" , – пояснив експерт.

Нагадаємо, Україна у 2020-2021 маркетинговому році виробила лише 1,1 млн тонн цукру. А внутрішнє споживання становить не менше 1,3 млн тонн. Причиною дефіциту стала несприятлива для врожаю погода і зменшення площ під посівами цукрового буряка.

А за підсумками 2020 року Україна скоротила експорт цукру на 36%.