Поліція затримала трьох кримінальних "авторитетів" зі списку РНБО

Співробітники Національної поліції України викрили трьох кримінальних "авторитетів", які входять до списку санкцій Ради Національної безпеки і оборони, повідомляє Страна.ua.

Всі троє зловмисників мають так званий статус "смотрящих": за азербайджанською діаспорою в Черкасах, за відділенням Херсонського СІЗО і по одному з районів Одеської області.

"Першим двом повідомлено про підозру, в тому числі за встановлення та поширення злочинного впливу - вони знаходяться в списку санкцій РНБО, затвердженому відповідним Указом Президента України. Третього викрили в приховуванні від відбування призначеного судом покарання", - йдеться в повідомленні.

Зловмисника з Черкас затримали в березні, коли "авторитет" отримував гроші, які вимагав від громадянина. Правоохоронці отримали докази його причетності до встановлення і поширення злочинного впливу в місті і області. Чоловік перерозподіляв незаконно отримані кошти і контролював заборонених предметів в місцеві установи відбування покарань.

Так званий "смотрящий" за відділенням Херсонського СІЗО відбуває покарання за скоєння тяжких злочинів, в тому числі і навмисного вбивства. Зловмисник організував постачання наркотиків до установи, в квітні його викрили співробітники поліції. Крім того, оперативники отримали докази, що він диктував так звані "злодійські традиції" іншим утриманцям СІЗО, контролював "общак", підтримував зв'язок з представниками регіонального кримінального світу.

Третього "авторитета" викрили в поліцейські Одеської області при спробі уникнути покарання, яке йому призначив суд. Повідомляється, що зловмисник має зв'язку з кримінальним середовищем, входив до складу організованих угруповань, учасники якої вимагали гроші і викрадали людей.

"У січні 2021 суд визнав" авторитета "винним в скоєнні розбійного нападу на території Чернігівської області і призначив йому покарання у вигляді 8,5 років позбавлення волі. Зловмисник намагався уникнути покарання і переховувався від правоохоронців. Вчора, 24 травня, поліцейські затримали його", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомляє прес-служба Міграційної служба Закарпатської області на своїй сторінці в Facebook, правоохоронці виявили в Ужгороді громадянина Вірменії, який входить до списку санкцій під номером 600. Під таким номером значиться громадянин Республіки Вірменія Гарник Манукян 1986 року народження.