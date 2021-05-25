Поліція затримала трьох кримінальних "авторитетів" зі списку РНБО

Поліція затримала трьох кримінальних "авторитетів" зі списку РНБО

Співробітники Національної поліції України викрили трьох кримінальних "авторитетів", які входять до списку санкцій Ради Національної безпеки і оборони, повідомляє Страна.ua.

Всі троє зловмисників мають так званий статус "смотрящих": за азербайджанською діаспорою в Черкасах, за відділенням Херсонського СІЗО і по одному з районів Одеської області.

"Першим двом повідомлено про підозру, в тому числі за встановлення та поширення злочинного впливу - вони знаходяться в списку санкцій РНБО, затвердженому відповідним Указом Президента України. Третього викрили в приховуванні від відбування призначеного судом покарання", - йдеться в повідомленні.

Зловмисника з Черкас затримали в березні, коли "авторитет" отримував гроші, які вимагав від громадянина. Правоохоронці отримали докази його причетності до встановлення і поширення злочинного впливу в місті і області. Чоловік перерозподіляв незаконно отримані кошти і контролював заборонених предметів в місцеві установи відбування покарань.

Так званий "смотрящий" за відділенням Херсонського СІЗО відбуває покарання за скоєння тяжких злочинів, в тому числі і навмисного вбивства. Зловмисник організував постачання наркотиків до установи, в квітні його викрили співробітники поліції. Крім того, оперативники отримали докази, що він диктував так звані "злодійські традиції" іншим утриманцям СІЗО, контролював "общак", підтримував зв'язок з представниками регіонального кримінального світу.

Третього "авторитета" викрили в поліцейські Одеської області при спробі уникнути покарання, яке йому призначив суд. Повідомляється, що зловмисник має зв'язку з кримінальним середовищем, входив до складу організованих угруповань, учасники якої вимагали гроші і викрадали людей.

"У січні 2021 суд визнав" авторитета "винним в скоєнні розбійного нападу на території Чернігівської області і призначив йому покарання у вигляді 8,5 років позбавлення волі. Зловмисник намагався уникнути покарання і переховувався від правоохоронців. Вчора, 24 травня, поліцейські затримали його", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомляє прес-служба Міграційної служба Закарпатської області на своїй сторінці в Facebook, правоохоронці виявили в Ужгороді громадянина Вірменії, який входить до списку санкцій під номером 600. Під таким номером значиться громадянин Республіки Вірменія Гарник Манукян 1986 року народження.

"Іноземцю скасований дозвіл на проживання і приймається рішення про примусове повернення з України. Це пов'язано з тим, що дії цієї людини становлять загрозу національній безпеці України, безпеки громадського порядку, що необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України", - йдеться в повідомленні.
Затримано громадянина Вірменії з списку санкцій. Скріншот з Фейсбук міграційної служба Закарпатської області
Затримано громадянина Вірменії з списку санкцій. Скріншот з Фейсбук міграційної служба Закарпатської області
Поліція затримала

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