З'явився тест законопроєкту Зеленського про нацспротив

На сайті Верховної Ради опубліковано текст президентського законопроєкту про основи національного спротиву (№5557), який врегульовує питання розвитку територіальної оборони, організації руху опору і відповідної підготовки громадян України до нього, повідомляє Деловая столица.

Згідно з документом, національний спротив є складовою всеохоплюючої оборони України, що включає в себе комплекс заходів, які організовуються та здійснюються в мирний час і в особливий період у країні.

Спротив має на меті максимальне залучення громадян до дій, спрямованих на стримування і відсіч агресії та завдання противнику неприйнятних втрат, з огляду на які він буде змушений припинити агресію проти України.

Також законопроєкт дає визначення таким поняттям: територіальна оборона, рух опору, підготовка громадян до національного спротиву, добровольче формування територіальної громади, зона територіальної оборони та інші терміни.

Крім того, згідно з документом, тероборона складається з військової, цивільної та військово-цивільної складових.

Зокрема, військова складова включає органи військового управління, військові частини Сил територіальної оборони ЗСУ, інші сили і засоби сил безпеки та сил оборони. Цивільна складова — державні органи, органи місцевого самоврядування, добровольчі формування територіальних громад, які залучаються до тероборони. Військово-цивільна складова включає штаби зон (районів).

У законопроєкті передбачено, що ведення руху опору здійснюється з настанням особливого періоду на тимчасово окупованій території України та території, захопленій агресором (противником) під час збройної агресії.

У документі йдеться про те, що:

зона територіальної оборони – частина сухопутної території України, яка включена до території відповідної військово-сухопутної зони та межі якої збігаються з адміністративними межами Автономної Республіки Крим, області, міст Києва, Севастополя;

керівник зони територіальної оборони – Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голова обласної державної адміністрації , голова Київської, Севастопольської міської державної адміністрації (керівник відповідної військово-цивільної або військової адміністрації у разі її утворення);

, голова Київської, Севастопольської міської державної адміністрації (керівник відповідної військово-цивільної або військової адміністрації у разі її утворення); керівник району територіальної оборони – голова районної державної адміністрації (керівник районної військово-цивільної або військової адміністрації у разі її утворення);

керівник штабу зони територіальної оборони – командир бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України;

керівник штабу району територіальної оборони – командир батальйону Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

У разі ухвалення цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і вводиться в дію з 1 січня 2022 року.