У Севастополі зірвали показ пропагандистського фільму "Ополченочка"

В Криму зірвали фестивальний показ пропагандистського фільму"Ополченочка". Цей кіношедевр створили бойовики "ЛНР" і привезли його на фестиваль "Золотий витязь" до Севастополя, повідомляє РБК-Украина.

Як повідомляє видання "Крим.Реалії", під час показу кіномеханіки запустили не "Ополченочку", а кінокартину про героїв АТО.

Що сталося в Севастополі

Інцидент стався в Севастополі, в кінотеатрі "Москва", де проходить кінофестиваль "Золотий витязь". Замість пропагандистського кіношедевра від бойовиків "ЛНР" глядачі побачили на екрані інше кіно - про героїв АТО.

Режисер фільму і бойовик "ЛНР" Роман Разум заявив, що це була спланована диверсія. Що за фільм включили замість його кінокартини, він не вказав. Показ "Ополченочки" так і не відбувся.

Крім того, режисер сильно обурився тим, що організатори фестивалю не стали оплачувати йому проїзд з Луганська в Севастополь і проживання в готелі. А його фільм навіть не був включений фестивалем в конкурсну програму.