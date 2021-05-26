Що очікується на валютному ринку в середу (Оновлено)

Держказначейство сьогодні планує велику виплату компенсації ПДВ експортерам. У цьому випадку експортери зменшать пропозицію валюти, що може підштовхнути котирування безготівкового долара вгору.

Близькість рівня 27,50 гривень означає, що сьогодні він буде перевірений на міцність. У разі, якщо рівень встоїть, є шанс знову побачити зниження котирувань безготівкового долару та відновлення зміцнення гривні.

Відкриття торгів середи очікується на рівні 27,45 / 27,50 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

На готівковому ринку цінник на продаж «американця» в столиці у вівторок опускався до 27,45-27,46 гривень, але до вечора зріс до 27,48-27,49 гривень. Сьогодні продаж долару в столиці стартує з 27,49-27,50 гривень. Далі все буде залежати від розвитку ситуації на міжбанку : готівковий ринок буде чутливо вловлювати будь-які новини звідти. У разі, якщо безготівковий долар повернеться вище рівня 27,50 гривень, готівковий долар буде змушений піти за ним.

Євро на ринку FOREX у вівторок виріс до позначки 1,2266 долара. Уранці середи євро торгується у вузькому діапазоні 1,2240-1,2262 долара. Готівковий євро в столиці у вівторок продавали за ціною 33,50-33,55 гривень. Сьогодні вранці євро в Києві почнуть продавати в районі 33,53-33,55 гривні. Далі все буде традиційно залежати від двох чинників: ситуації на світових ринках і поведінки готівкового долара. Якщо до зростання євро на FOREX додасться зростання готівкового долару, то ціна готівкового євро може різко зрости.

Рубль на світових ринках у вівторок виріс до 73,20 рублів за долар після повідомлення про майбутню зустріч президентів США та Росії, наміченої на 16 червня. Уранці середи він торгується в діапазоні 73,30-73,60 рублів за долар. У Києві у вівторок готівковий рубль продавали по 3,72-3,75 гривні за 10 рублів. Сьогодні рубль продаватимуть за тією ж ціною. Якщо ж гривня відновить падіння, рубль може подорожчати до 3,75-3,77 гривень за 10 рублів.