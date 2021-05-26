Лікар розповіла, скільки води можна пити за їжею

Суперечки про те, чи можна пити воду під час їжі, не вщухають. Виявляється, якщо у вас стійка психіка і здоровий шлунково-кишковий тракт, то можна сміливо пити до двох склянок води за обідом, повідомляє РБК-Украина.

Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва. Якщо ви не знаєте, що таке здуття живота, печія, тяжкість в шлунку після їжі, ретельно пережовуєте їжу, не відволікаючись на телевізор і телефон. Якщо володієте стійкою психікою, швидше за все ви - володар здорового шлунково-кишкового тракту. Вам можна без особливої шкоди пити до двох склянок води з їжею.

Кому не варто пити воду за їжею⠀

Але якщо ви скаржитеся на:

Здуття живота,

Печію, відрижку,

Тяжкість в шлунку після їжі,

Нестабільні випорожнення,

СИБР.

Ваша норма - не більше 100 мл води під час прийому їжі.

Можна зробити кілька ковтків тільки в тому випадку, якщо є необхідність пом'якшити харчову грудку, запити таблетки, які ви приймаєте з їжею. Деякі пацієнти не запивають, а просто ковтають їх разом з добре пережованою їжею. Робіть так, як вам комфортно.⠀

З приводу алкогольних напоїв під час їжі.

Трохи алкоголю підсилює кислотність, тому такі напої використовуються як аперитив, стимулюючи апетит і смакові рецептори на початку трапези, і як дижестив (загальна назва напоїв, які подають після їжі) в кінці.