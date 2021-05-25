Microsoft пообіцяла створити революційну Windows

Microsoft збирається провести радикальне оновлення Windows, повідомляє Лента.Ру.

Журналісти Windows Latest звернули увагу на список вакансій компанії, опублікованих в травні. Згідно з ними, Microsoft знаходиться в пошуку нових співробітників для підрозділу Interactive eXperiences Platform (IXP), яке відповідає за UX (User Experience - призначений для користувача досвід) ОС і додатків Windows. У повідомленні говорилося, що компанії потрібні люди, які готові до «революції в UX операційної системи».

В описі вакансії уточнювалося, що співробітники будуть пропонувати поліпшення для платформи Windows і відповідати за проектування і створення нових і доопрацювання старих елементів інтерфейсу. Судячи з опублікованих в мережі матеріалами, в майбутньому Microsoft має намір змінити концепцію і зовнішній вигляд вікон додатків. Автори повідомлення пообіцяли претендентам, що співробітники будуть «формувати новий зовнішній вигляд Windows і допоможуть змінити світ».

За словами журналістів, що входять до складу команди IXP фахівці працюють над візуальним виглядом системних додатків Windows, дизайном елементів і меню «Пуск», а також ряду програм.

В кінці травня Microsoft представила нову версію Windows 10. Оновлення, яке отримало назву 21H1 або May 2021 Update, включає в себе поліпшення продуктивності і безпеки, через що рекомендується до установки.