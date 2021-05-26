Старий ЗАЗ перетворили на ралійний болід

У Дніпрі два винахідники прокачали старий ЗАЗ-968, і тепер авто бере участь у ралійних перегонах. На розробку незвичайної машини майстри витратили багато часу та коштів, повідомляє Обозреватель.

Оновлений "Запорожець" від українських майстрів може обігнати більшість сучасних спорткарів. Завдяки потужному двигуну машина стартує, як ракета.

У салоні ЗАЗу з'явився каркас безпеки. Джерело: 1plus1.video

Основою для створення гоночного авто став ЗАЗ-968 "Запорожець". Однак тільки зовнішньої схожості з ралійними моделями було недостатньо. Щоб трансформувати ЗАЗ у ралійну машину, потрібно було вирішити відразу дві проблеми: зробити конструкцію легкою та міцною.

Для цього розробники встановили каркас безпеки. Зміни відбулися й у зовнішньому вигляді авто. Кузовні елементи стали легшими, а двигун отримав відразу 60 кінських сил. Оскільки для гонок "Запорожець" мав стати значно легшим, із салону та кузова довелося прибрати всі елементи інтер'єру та утеплення. Витрата палива досягає 12 л/100 км, а максимальна швидкість становить 140 км/год.

ЗАЗ-968 отримав 60-сильний мотор. Джерело: mvr.dp.ua

"Полегшені поршні, полегшений маховик, розточені впускні та випускні канали, установка Т-подібних клапанів для більшої пропускної здатності, а також установка титанових тарілок, щоб клапан швидше закривався. Покращена світлотехніка, щоб уночі було комфортніше їздити. Розширені колісні диски, щоб автомобіль "тримав" дорогу" , – розповів екскурсовод технічного музею "Машини часу" Сергій Белявцев.

Для зниження ваги все зайве із салону видалили. Джерело: 1plus1.video

У машині з'явилися додаткові прилади. Джерело: 1plus1.video

Для безпеки водіїв додали не лише каркас, а й чотириточкові ремені безпеки. Також у машині з'явилися нові прилади, необхідні для змагань.