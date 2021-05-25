Fitch підтвердило рейтинги Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова і ще чотирьох міст

Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) дев'яти українських міст в іноземній і національній валюті на рівні "B" із прогнозом "стабільний": Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова, Кривого Рогу, Миколаєва, Маріуполя і Запоріжжя, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як зазначається в повідомленнях агентства, у 2020 році Київ скоротив капітальні вкладення на 1,8 млрд грн - до 16,8 млрд грн, оскільки це найбільш гнучка стаття бюджету, на яку припадає майже 30% загальних витрат міста, тоді як на освіту припало 34%, транспорт - 19% і охорону здоров'я - 14%.

Fitch зазначає, що пандемія спричинила додаткові витрати на медичне обладнання, аналізи й дезінфекцію, які могли бути частково компенсовані за рахунок закриття шкіл і адміністрацій у локдаун. За оцінками агентства, частка поточних витрат на охорону здоров'я може знизитися у 2021 році в результаті державної реформи та припинення пандемії.

Як зазначається в повідомленні, на кінець 2020 року борговий портфель Києва містив випущені через PBR Kyiv Finance PLC єврооблігації на суму $115,1 млн і короткострокові внутрішні облігації на 770 млн грн, які вже погашено. Єврооблігації мають піврічний купон 7,5% і підлягають погашенню чотирма рівними платежами у 2021 і 2022 роках (у червні та грудні).

Окрім того, місто мало кілька непогашених гарантій на загальну суму близько EUR10,5 млн на кінець 2020 року для підтримки проектів у галузі громадського транспорту, інфраструктури й енергозбереження, переважно "Київпастрансу" та "Київметрополітену". Fitch у своєму сценарії очікує, що чистий скоригований борг української столиці збільшиться до 19 млрд грн на кінець 2025 року, тобто 25% від операційної виручки (0% у 2020 р.). Це буде пов'язано зі зростанням прямого боргу міста в результаті реалізації проектів у галузі громадського транспорту й інвестицій в інфраструктуру зі щорічними капітальними витратами в середньому 19 млрд грн у 2021-2025 рр. порівняно з 18 млрд грн у середньому в 2018-2020 рр.

Щодо Харкова агентство зазначає, що другому за розміром місту України вдалося у 2020 році уникнути скорочення капвитрат, які збільшилися на майже 290 млн грн - до 4,9 млрд грн, становлячи високі 33% від усіх витрат.

Чистий скоригований борг Харкова, за оцінками Fitch, становив на кінець року 1,4 млрд грн і включав п'ятирічні облігації з фіксованими та плаваючими процентними ставками, а також гарантований борг муніципальних компаній 607 млн грн.

"У рамках нашого рейтингового сценарію очікується, що чистий скоригований борг збільшиться до 14 млрд грн на кінець 2025 року, або до 70% від операційних доходів (близько 10% у 2020 р.). Це буде зумовлено послабленням операційного балансу з огляду на консервативні допущення зі зростання податкових доходів і збільшення операційних витрат, тоді як інвестиційну програму міста, як очікується, буде збережено", - йдеться в повідомленні.

Стосовно Дніпра Fitch також зазначив, що місту вдалося зберегти свої капвкладення, які у 2020 році зросли приблизно на 300 млн грн - до 3,96 млрд грн, або 28% від загальних витрат.

Чистий скоригований борг Дніпра на кінець року становив 2,5 млрд грн, включно з п'ятирічними амортизованими кредитами від держбанків під ставку від 11,5% до 16,0% з річним пільговим періодом і гарантованим боргом муніципальних компаній 799 млн грн.

У своєму рейтинговому сценарії агентство очікує, що чистий скоригований борг збільшиться до 8,8 млрд грн на кінець 2025 року - до 48% від операційної виручки (20% у 2020 році). За даними Fitch, Дніпро у 2022 році планує розпочати проект дорожньої інфраструктури з кредитом EUR32,6 млн від Європейського інвестбанку та ЄБРР.

За оцінками агентства, гарантований борг міста, ймовірно, досягне піка в 1,8 млрд грн у 2023 році, коли Дніпровська енергосервісна компанія отримає від ЄБРР позику в EUR25 млн на підвищення енергоефективності, а "Міськсвітло" - EUR18,6 млн на освітлення.

Говорячи про Кривий Ріг, Fitch зазначає, що місту вдалося у 2020 році збільшити капітальні вкладення на 120 млн грн - до 909 млн грн, або 13% від загальних витрат.

Чистий скоригований борг Кривого Рогу на кінець 2020 року становив 255 млн грн за рахунок гарантованого боргу, тоді як прямий борг був відсутній. Агентство очікує, що чистий скоригований борг збільшиться до 3,9 млрд грн на кінець 2025 року, тобто до 41% від операційної виручки (4% у 2019 році), зокрема, Кривий Ріг планує залучити кредит EUR31,6 млн від Європейського інвестбанку для фінансування модернізації своєї системи опалення.

Львову також вдалося минулого року наростити капіталовкладення на 235 млн грн - до 3,2 млрд грн, або 33% від загальних витрат.

Чистий скоригований борг міста становив 2,9 млрд грн на кінець 2020 року, включно з викупленими держбанками амортизованими облігаціями, з процентною ставкою від 12,5% до 18,0% річних із пільговим періодом один рік і погашенням від двох до п'яти років. Агентство очікує, що борг збільшиться до 9 млрд грн на кінець 2025 року, тобто 75% від операційної виручки (34% у 2020 році), за рахунок зростання гарантованого боргу муніципальних компаній міста в результаті реалізації проектів у галузі громадського транспорту, ТПВ, опалення, водопостачання і водовідведення (4 млрд грн у 2025 році).

Щодо Запоріжжя, то місто відреагувало на пандемію скороченням капітальних вкладень на 26% - до 1,09 млрд грн, або 14% від загальних витрат.

Чистий скоригований борг Запоріжжя становив 1,3 млрд грн на кінець 2020 року, включно з п'ятирічними амортизованими кредитами від держбанків під 16% річних із періодом відстрочення погашення в один рік і гарантованим боргом муніципальних компаній 287 млн грн. Fitch очікує, що борг збільшиться до 4,75 млрд грн на кінець 2025 року, тобто 45% від операційних доходів (21% у 2019 році), зокрема гарантований до 515 млн грн уже в 2022 році, коли транспортна компанія міста отримає кредит розміром EUR10,4 млн від Європейського інвестбанку на оновлення автопарку й зарядних станцій.

Миколаїв, як зазначається в матеріалах, минулого року також скоротив капвкладення на 132 млн грн - до 781 млн грн, або майже 20% загальних витрат.

Агентство зазначає, що наприкінці 2020 року місто було вільне від прямого боргу, оскільки не залучило кредитну лінію EUR4,5 млн від Європейського інвестбанку на оновлення парку автобусів "Миколаївпастрансу". Нині Миколаїв проводить переговори з ЄБРР про надання "Миколаївелектротрансу" довгострокового кредиту EUR20 млн під гарантію міста на оновлення тролейбусного парку й модернізацію депо.

Пандемія призвела до зменшення капвкладень і в Одесі: приблизно на 0,5 млрд грн - до 2,8 млрд грн, або 26% загальних витрат, зазначає Fitch.

Одеса має кредити в місцевих банках і в НЕФКО, а борг міста (2,5 млрд грн на кінець 2020 року) повністю виражений у місцевій валюті, має фіксовані процентні ставки й остаточний термін погашення у 2024 році. Окрім того, гарантований борг дорівнював 918 млн грн і може зрости, якщо міська транспортна компанія розпочне будівництво трамвайного маршруту Північ-Південь за рахунок позики EUR20 млн від Європейського інвестбанку.

Стосовно Маріуполя - місту вдалося збільшити капітальні вкладення приблизно на 125 млн грн - до 1,6 млрд грн у 2020 році, або 32% від загальних витрат.

Чистий скоригований борг Маріуполя на кінець 2020 року становив 498 млн грн, включно з довгостроковою позикою від IFC (контракт на EUR12,5 млн із 10-річним погашенням) на оновлення автобусного парку й гарантованим боргом муніципальних компаній 468 млн грн.

За прогнозами Fitch, чистий скоригований борг, за прогнозами, збільшиться до 5,7 млрд грн на кінець 2025 року, тобто до 85% операційної виручки (11% у 2020 році) за рахунок інвестицій муніципальних компаній. Проекти передбачають оновлення тролейбусного парку за рахунок кредиту EUR15 млн від ЄБРР і FECT (термін погашення - 10 років); реконструкцію міського зовнішнього освітлення із залученням кредиту ЄІБ EUR11,7 млн (термін погашення понад 10 років); забезпечення питною водою, фінансованого за рахунок кредиту Мінфіну Франції EUR64 млн (термін погашення майже 30 років).