Данія мирно поміняла кордони з Ісландією та Норвегією

Парламент Данії схвалив у вівторок угоди про делімітацію кордонів з Ісландією і Норвегією в районі, розташованому на північ від Фарерських островів. Про це йдеться в прес-релізі датського МЗС, повідомляє ТАСС.

"Ці угоди є яскравими прикладами міжнародного співробітництва. Ми домовилися про новий морський кордон між трьома країнами - мирно і в тісній співпраці з нашими Фарерськими, норвезькими та ісландською колегами. Угоди розширюють межі континентального шельфу на північ від Фарерських островів на територію, еквівалентну датському півострову Ютландія ", - наводяться в повідомленні слова глави відомства Еппе Куфуда.

Договори збільшують кордону континентального шельфу приблизно на 27 тис. Кв км - більше половини території Данії, пояснюється в прес-релізі.