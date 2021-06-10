Не поспішайте купувати окуляри: топ вітаміни для зору

Всі, хто цілодобово сидять за екраном комп'ютера, а потім ще й "висять" в телефоні до ночі, знають, як очі втомлюються від подібного способу життя, повідомляє РБК-Украина.

Іноді очі просто червоніють, болять і сльозяться, але, буває, що зір просто сідає. На щастя, на ранніх стадіях впоратися з цією проблемою допоможуть вітаміни. Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Катерина Йенсен.

Речовини, які допомагають підтримати зір:

Екстракт чорниці лісової (або чорниця - від 100 грам в день),

Гінгко білоба-рослина, яка добре не тільки для зору, але і для здоров'я мозку,

Комплекс каротиноїдів, зокрема - лютеїн і зеаксантин: необхідні для здоров'я сітківки ока,

Рослина Eupharasia officinalis, використовується для зняття подразнення очей (його причиною може бути і робота за монітором, і сезонна алергія).⠀

Також рекомендую робити гімнастику для очей:

1. Фокусуємося на найдальшій точці, в якій можемо розглянути предмет.

2. Переводимо погляд так близько, як можливо - і теж фокусуємося, поки предмет не стане чітким.

3. Повторюємо хоча б 5 разів.