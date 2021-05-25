Укрзалізниця покращила показники

АТ "Укрзалізниця" збільшила обсяги середньодобового навантаження за травень 2021 року до 726 тис. тонн (+ 14% в порівнянні з таким же місяцем минулого року, повідомляє UBR.

Оборот вантажного вагона також виріс до 7,14 доби (+ 6,3%). Про це повідомив в.о. голови правління держкомпанії Іван Юрик.

"Такі результати роботи нашого основного і прибуткового бізнесу - вантажних перевезень - додають нам оптимізму. Зараз вже фіксуємо рекордний за останній час оборот вантажного вагона і поступово збільшуємо навантаження", - зазначив Юрик.

При цьому він вважає, що за результатами нового аграрного маркетингового року можна отримати максимальні фінансові результати.