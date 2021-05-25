Байден розраховує обговорити на саміті з Путіним Україну

Президент США Джо Байден розраховує обговорити на саміті з президентом Росії Володимиром Путіним проблеми, пов'язані з Україною, Білоруссю, тему стратегічної стабільності, повідомила у вівторок на брифінгу представник Білого дому Джен Псакі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми очікуємо, що вони приділять багато часу стратегічній стабільності", - сказала вона.

"Президент США також порушить тему України, відзначивши підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України, він також планує обговорити Білорусь і висловити наше сильне занепокоєння подіями там", - додала Псакі.

Раніше Білий дім і Кремль підтвердили, що перша офіційна зустріч Байдена та Путіна відбудеться в Женеві 16 червня.

Зі свого боку Кремль заявив, що сторони мають намір обговорити стан і перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, проблематику стратегічної стабільності, а також актуальні питання міжнародного порядку денного, зокрема взаємодію в боротьбі з пандемією коронавірусу та врегулювання регіональних конфліктів.