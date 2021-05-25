ЦВК оскаржила рішення Верховного Суду про скасування перемоги Вірастюка

Центральна виборча комісія подала апеляцію на рішення Верховного Суду, яким було скасовано рішення ЦВК про визнання Василя Вірастюка ("Слуга народу") переможцем на довиборах до Верховної Ради на одномандатному виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Центрвиборчкому.

"Після детального опрацювання рішення Верховного Суду, Комісія подала апеляційну скаргу на це рішення. ЦВК вкотре наголошує, що зараз немає однозначного юридичного алгоритму дій та правового механізму для розв’язання ситуації на 87-му окрузі. В такому випадку встановлення результатів можливе лише на підставі та з урахуванням висновків суду" , — сказано в заяві.

Нагадаємо, 24 травня Верховний Суд вдруге скасував протокол Центральної виборчої комісії про результати довиборів у окрузі №87 в Івано-Франківській області, де зі скандалом переміг Василь Вірастюк.