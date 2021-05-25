"Белавіа" не літатиме до України три місяці

Білоруська авіакомпанія "Белавіа" скасувала рейси усі до України з 26 травня і по 25 серпня, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби авіаперевізника.

"У зв'язку із забороною влади України на виконання рейсів "Белавіа" авіакомпанія змушена скасувати польоти в/з Києва, Львова, Одеси і Харкова з 26 травня по 25 серпня 2021 року" , — йдеться в повідомленні.

Крім того, 25 травня також скасовуються нічні рейси B2 847 до Києва (час вильоту 22:40) і B2 833 до Одеси (час вильоту 23:40).

Відзначається, що пасажири, у яких були придбані квитки на зазначений період, зможуть повернути їх повну вартість без штрафів або змінити дату вильоту.