Прем'єра вигнали з будівлі уряду і змусили принести присягу в наметі

Обраного прем'єр-міністра Самоа Фіаме Наомі Матафа вигнали з будівлі уряду, фактично змусивши її принести присягу в наметі, повідомляє Лента.Ру.

З обранням політика завершилося 40-річне правління Партії захисту прав людини (Human Rights Protection Party, HRPP) і її глави Туілаепа Саілеле Маліелегаоі.

Новий прем'єр мала вступити на посаду і принести присягу 24 травня, але колишній прем'єр відмовився віддавати владу і не пустив її в будівлю уряду. В результаті Матафе довелося приносити присягу на вулиці в наметі, прямо біля парламенту.