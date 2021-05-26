Український шоумен Притула втретє став батьком

Відомий український шоумен та колишній кандидат на пост мера Києва Сергій Притула став батьком втретє: у нього народилася донечка Стефанія, повідомляє УНИАН.

Про це щасливий батько повідомив на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото з новонародженою дівчинкою та з ще вагітною дружиною.

«Чудовий день, щоб з‘явитися на світ, Стефаніє! Братик і сестричка дуже чекали тебе! А ми з матусею, дякуємо Богу за тебе! Ласкаво просимо у сім‘ю і в океан любові», – написав Сергій Притула.