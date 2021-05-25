ХАМАС засудив "архаїчийе" уряд Білорусії

ХАМАС засудив Білорусію за використання арабо-ізраїльського конфлікту в затриманні творця телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, повідомляє Nigroll.

Про це заявив заступник глави політбюро ХАМАСу Муса Абу Марзук.

«Це обурливо і демонструє архаїчне мислення, яке не розуміє, що зараз ми живемо в час вільних ЗМІ і що існує міжнародна громадська думка, яка більше не сприймає подібні методи», - сказав Марзук.

Разом з тим саму ситуацію із захопленням літака і затриманням опозиціонера в ХАМАСі коментувати відмовилися, заявивши, що «не зобов'язані займати позицію по всьому, що відбувається в світ», оскільки в першу чергу зайняті боротьбою з ізраїльською окупацією» .