ХАМАС засудив "архаїчийе" уряд Білорусії
ХАМАС засудив Білорусію за використання арабо-ізраїльського конфлікту в затриманні творця телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, повідомляє Nigroll.
Про це заявив заступник глави політбюро ХАМАСу Муса Абу Марзук.
«Це обурливо і демонструє архаїчне мислення, яке не розуміє, що зараз ми живемо в час вільних ЗМІ і що існує міжнародна громадська думка, яка більше не сприймає подібні методи», - сказав Марзук.
Разом з тим саму ситуацію із захопленням літака і затриманням опозиціонера в ХАМАСі коментувати відмовилися, заявивши, що
«не зобов'язані займати позицію по всьому, що відбувається в світ»,.
оскільки в першу чергу зайняті боротьбою з ізраїльською окупацією»
«Але, звичайно, ми в цілому проти несправедливості, переслідування, посягань на волі і порушення закону», - підкреслив хамасівські чиновник.