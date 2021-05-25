Троє чеченців оскаржують у суді внесення їх до санкційного списку РНБО, який стосується ворів у законі. ﻿Адлан Ясагов, Муслім Індріса і Магомед Шаіпов просять суд зупинити дію рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів", від 14 травня 2021 в частині застосування санкцій проти них. Відповідні заяви надійшли в ОАСК для подання самих позовів, як це передбачено законодавством, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зараз суд вирішує питання про наявність правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.