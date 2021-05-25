У Мінекономіки назвали ціну землі після запуску ринку

Після відкриття ринку землі її вартість в наступні п'ять років збільшиться вдвічі﻿. Про це заявив заступник міністра економіки Тарас Висоцький в ефірі телеканалу "Україна 24, повідомляє Деловая столица.

"Є міжнародна практика, яка показує, що протягом перших 5 років дійсно ціна (на землю – ред.) зростає вдвічі. Передусім, це показують країни Східної Європи, в яких була схожа ситуація. Аналогічна практика очікується і в Україні. Тут чіткість є, можна цю ціну закладати в бізнес-план і прораховувати. За нашими оцінками, ціна на землю за 5 років становитиме близько 100 тис. грн при незмінному обмінному курсі. Оскільки ми все таки привʼязані до валюти, бо ми є експортно орієнтовані" , — сказав заступник міністра.

Висоцький також додав, що Україна прийняла рішення не продавати державні комунальні землі.