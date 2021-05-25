У Мінекономіки назвали ціну землі після запуску ринку
Після відкриття ринку землі її вартість в наступні п'ять років збільшиться вдвічі. Про це заявив заступник міністра економіки Тарас Висоцький в ефірі телеканалу "Україна 24, повідомляє Деловая столица.
"Є міжнародна практика, яка показує, що протягом перших 5 років дійсно ціна (на землю – ред.) зростає вдвічі. Передусім, це показують країни Східної Європи, в яких була схожа ситуація. Аналогічна практика очікується і в Україні. Тут чіткість є, можна цю ціну закладати в бізнес-план і прораховувати. За нашими оцінками, ціна на землю за 5 років становитиме близько 100 тис. грн при незмінному обмінному курсі. Оскільки ми все таки привʼязані до валюти, бо ми є експортно орієнтовані", — сказав заступник міністра.
Висоцький також додав, що Україна прийняла рішення не продавати державні комунальні землі.
"Тому ми не можемо говорити про надходження до держави, бо продаж державних комунальних земель заборонений. Ринок відкривається виключно для приватної власності. Такого прикладу, щоб в інших країнах фізично відбирали – не було. І ми впевнені, що ми зараз маємо такий стан реєстрів, що власник, якщо захоче, то продасть, якщо ні – його ніхто не змусить продавати, він або сам буде обробляти землю, або здавати в оренду", — зазначив чиновник.