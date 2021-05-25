Відтік інвестицій з України йде другий рік поспіль

Зниження інвестицій зафіксовано практично у всіх областях. Найбільше падіння - у сфері Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

Капітальні інвестиції в економіку України за січень-березень 2021 року зменшилися на 9,5% порівняно тим самим періодом минулого року і становили 78,2 млрд грн.

﻿Про це повідомляє Державна служба статистики України. За даними відомства, зниження інвестицій спостерігається майже у всіх галузях. Проте приплив інвесткоштів зафіксовано:

в охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги (+137,1%);

на транспорті та поштовій діяльності (+23,6%);

у сільському господарстві (+7,7%);

у професійній, науковій і технічній діяльності (+6,7%).

Найбільше падіння спостерігається у сфері Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (-79,6%). Також інвестиції впали: