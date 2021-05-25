Відтік інвестицій з України йде другий рік поспіль

Відтік інвестицій з України йде другий рік поспіль
Фото: Pixabay

Зниження інвестицій зафіксовано практично у всіх областях. Найбільше падіння - у сфері Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок. 

Капітальні інвестиції в економіку України за січень-березень 2021 року зменшилися на 9,5% порівняно тим самим періодом минулого року і становили 78,2 млрд грн.
﻿Про це повідомляє Державна служба статистики України. За даними відомства, зниження інвестицій спостерігається майже у всіх галузях. Проте приплив інвесткоштів зафіксовано: 

  • в охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги (+137,1%);
  • на транспорті та поштовій діяльності (+23,6%);
  • у сільському господарстві (+7,7%);
  • у професійній, науковій і технічній діяльності (+6,7%).

Найбільше падіння спостерігається у сфері Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (-79,6%). Також інвестиції впали: 

  • у галузі Інформація та телекомунікації (-29,0%);
  • у галузі Фінансова та страхова діяльність (-24,0%);
  • у торгівлі (- 21,9%);
  • у будівництві (- 19,2%);
  • у промисловості інвестиції (- 12,4%).

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