Відтік інвестицій з України йде другий рік поспіль
Зниження інвестицій зафіксовано практично у всіх областях. Найбільше падіння - у сфері Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.
Капітальні інвестиції в економіку України за січень-березень 2021 року зменшилися на 9,5% порівняно тим самим періодом минулого року і становили 78,2 млрд грн.
Про це повідомляє Державна служба статистики України. За даними відомства, зниження інвестицій спостерігається майже у всіх галузях. Проте приплив інвесткоштів зафіксовано:
- в охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги (+137,1%);
- на транспорті та поштовій діяльності (+23,6%);
- у сільському господарстві (+7,7%);
- у професійній, науковій і технічній діяльності (+6,7%).
Найбільше падіння спостерігається у сфері Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (-79,6%). Також інвестиції впали:
- у галузі Інформація та телекомунікації (-29,0%);
- у галузі Фінансова та страхова діяльність (-24,0%);
- у торгівлі (- 21,9%);
- у будівництві (- 19,2%);
- у промисловості інвестиції (- 12,4%).