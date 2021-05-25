Латвія скоротила авіаперельоти над Білоруссю

Уряд Латвії у вівторок ввечері ввів для авіаперевізників, зареєстрованих у Білорусі, обмеження на використання повітряного простору Латвії та латвійських аеропортів, повідомили в латвійському міністерстві повідомлення, повідомляє Интерфакс-Украина.

Також обмежено право латвійських літаків використовувати повітряний простір і аеропорти Білорусі. Рішення набирає чинності негайно.

Рішення уряду Латвії також передбачає, що аеропорти Латвії не обслуговують літаки інших країн, які використовують повітряний простір Білорусі на своєму маршруті.

Таким чином, Латвія призупинить дію дозволу на польоти білоруської авіакомпанії Belavia і не видаватиме дозволів на нерегулярні польоти білоруським перевізникам. Також буде припинено дію дозволу АirBaltic на маршрут до Мінська.

Латвійські перевізники не використовують повітряний простір Білорусі з другої половини дня неділі, 23 травня.