Радбез ООН проведе закрите засідання через Протасевича

Радбез ООН проведе закрите засідання через Протасевича

Рада безпеки ООН проведе термінове засідання через примусову посадку літака Ryanair в Мінську та арешт опозиційного журналіста Романа Протасевича, повідомляє Ділова столиця.

Засідання скликане за ініціативою Ірландії, Естонії та Франції, передає "Голос Америки". Обговорення відбудеться за закритими дверима і в неформальному форматі, тому ніхто з країн Ради безпеки не може виступити проти засідання.

Раніше прессекретар Верховного комісара ООН "шоковані незаконним арештом і свавільним утриманням" Протасевича, "погрозою застосування військової сили" для його затримання й "зловживанням державної влади проти журналіста, що виконує функції, захищені міжнародним правом".

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