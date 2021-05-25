Радбез ООН проведе закрите засідання через Протасевича
Рада безпеки ООН проведе термінове засідання через примусову посадку літака Ryanair в Мінську та арешт опозиційного журналіста Романа Протасевича, повідомляє Ділова столиця.
Засідання скликане за ініціативою Ірландії, Естонії та Франції, передає "Голос Америки". Обговорення відбудеться за закритими дверима і в неформальному форматі, тому ніхто з країн Ради безпеки не може виступити проти засідання.
Раніше прессекретар Верховного комісара ООН
"шоковані незаконним арештом і свавільним утриманням" Протасевича,
"погрозою застосування військової сили" для його затримання й
"зловживанням державної влади проти журналіста, що виконує функції, захищені міжнародним правом".