Радбез ООН проведе закрите засідання через Протасевича

Рада безпеки ООН проведе термінове засідання через примусову посадку літака Ryanair в Мінську та арешт опозиційного журналіста Романа Протасевича, повідомляє Ділова столиця.

Засідання скликане за ініціативою Ірландії, Естонії та Франції, передає "Голос Америки". Обговорення відбудеться за закритими дверима і в неформальному форматі, тому ніхто з країн Ради безпеки не може виступити проти засідання.