Прем'єра Польщі запідозрили в злочині

Верховна контрольна палата Польщі провела розслідування підготовки країни до виборів глави держави 10 травня 2020 року шляхом поштового голосування через пандемію, які згодом відбулися в червні за змішаним принципом і запідозрила у скоєнні злочину прем'єр-міністра Матеуша Моравецького та інших представників кабміну, повідомляє ТАСС.

Про це розповів у вівторок на прес-конференції глава палати Маріан Банась.

"У зв'язку з результатами перевірки, що стосується підготовки та організації виборів президента Польщі, призначених на 10 травня 2020 року з використанням голосування поштою, хочу вам повідомити, що сьогодні верховна контрольна палата, беручи до уваги серйозність виявлених в ході перевірок порушень, направляє в прокуратуру повідомлення про підозру у вчиненні злочину главою Ради міністрів Матеушем Моравецьким, керівником канцелярії глави польського уряду Міхалом Дворчіком, міністром з контролю за державними активами Яцеком Сасіним і главою МВС Маріушем Камінські" , - сказав він.

На думку палати, глава уряду ухвалював рішення про проведення поштового голосування і яка витікає з них друку відповідних бюлетенів, не маючи для цього юридичних підстав. Міністри ж звинувачуються в тому, що не скористалися правом оскаржити рішення прем'єра і виконували їх.

Коментуючи журналістам ці звинувачення, прем'єр Моравецький заявив, що вважає свої дії, а також дії своїх міністрів вірними.

"Вони повели себе так, як було потрібно, повели себе так, щоб можна було провести вибори" , - додав він.

Президентські вибори повинні були пройти в Польщі 10 травня 2020 року. Тоді, в розпал пандемії, влада намагалася прийняти закон про проведення в масштабах всієї країни дистанційного голосування за допомогою пошти. Сумніви в правильності прийняття такого рішення за кілька тижнів до виборів висловили не тільки опозиція, побоючись фальсифікацій і міжнародні організації, але навіть члени правлячої в Польщі коаліції, яка опинилася через це під загрозою розпаду.

В результаті гострого політичного протистояння та упущеного часу організувати голосування у встановлений термін не вдалося. Спікер Сейму (нижньої палати парламенту) призначила нові вибори на 28 червня, а парламентарії прийняли компромісний закон про проведення голосування за змішаним принципом: класичним способом, тобто з організацією виборчих дільниць, і поштою - для тих, хто знаходяться на карантині та всіх охочих після подачі відповідної заявки.