Скільки заробить "Динамо" в Лізі чемпіонів

Київське "Динамо" за участь у Лізі чемпіонів отримає 15,64 мільйона євро, пише Netherlands News Live з посиланням на L'Equipe. Ця сума буде на 390 тисяч євро більша, ніж у сезоні 2020/2021, що завершується, повідомляє Обозреватель.

Крім того, кожна перемога на груповому етапі принесе столичній команді 2,8 мільйона євро (+100 тисяч порівняно із сезоном 20/21), за нічию УЄФА заплатить 930 тисяч євро (+30 тисяч євро).

"Динамо" на тренуванні. Джерело: ФК "Динамо"

У тому випадку, якщо підопічні Мірчі Луческу зможуть вийти до плей-оф, то відразу зароблять 9,6 мільйона євро (+100 тисяч євро). Подальший шлях до фіналу буде оцінюватися так:

Вихід до 1/4 – 10,6 мільйона євро (+100 тисяч євро)

Вихід до 1/2 – 12,5 мільйона євро (+500 тисяч євро)

Вихід до фіналу – 15,5 мільйона євро (+500 тисяч євро).

Якщо "біло-сині" виграють ЛЧ, то поповнять клубну казну на 20 мільйонів євро.

Денис Попов із Кубком України. Джерело: ФК Динамо

Також у цьому сезоні УЄФА підняв виплати за клубний рейтинг: із 585 до 600,6 мільйона євро на всі клуби.