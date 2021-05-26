Визначено максимальну тривалість життя людини

Біологи розробили тест, який дозволяє за аналізом крові визначити показник динамічного стану організму, що характеризує загальний рівень фізіологічної стійкості. В результаті вчені встановили максимально можливу тривалість життя людини, пише журнал Nature Communications, повідомляє Лента.Ру.

Фахівці розкрили, що показник динамічного стану організму з віком знижується і, за розрахунками авторів, досягає мінімуму до 120-150 років. Для того, щоб з'ясувати біологічний вік людини, фахівці використовували спеціальні біомаркери - предиктори старіння, які дозволяють індивідуально підбирати ефективні засоби проти старіння.

Вчені з Сінгапуру, Росії та США під керівництвом Петра Федичева з Московського фізико-технічного інституту (МФТІ) розробили новий метод визначення біологічного віку за аналізом крові і запропонували використовувати для оцінки біологічного старіння універсальний комплексний показник DOSI (dynamic organism state indicator - індикатор динамічного стану організму ).

В результаті виявилося, що коливання DOSI пов'язані з такими змінними, як вік, наявність захворювань і спосіб життя, а також те, що DOSI збільшується з віком пропорційно часу відновлення після хвороб.

Раніше вчені з Каледонського університету Глазго розкрили користь трихвилинних вправ для зниження ризику ранньої смерті. Дослідження показало, що для тих, хто веде сидячий спосіб життя, оптимально кожну годину присвячувати три хвилини помірним або інтенсивних тренувань. Якщо ж мова йде про більш легкої фізичної активності, то цього варто приділяти 12 хвилин.