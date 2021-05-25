Вірменія звинуватила Азербайджан у вбивстві військового на кордоні

Міністерство оборони Вірменії заявило про вбивство військового внаслідок зіткнень з азербайджанськими військами, що останні заперечують, повідомляє Українська правда.

Інцидент начебто стався на одній зі спірних ділянок кордону, де перебувають війська обох країн, а останні два тижні там спостерігається напруга, передає радіо Азатутюн.

Міністерство оборони стверджує, що війська Азербайджану відкрили вогонь по підрозділу вірменської армії, який дислокується в області Гегаркуник. Вірменія також відкрила вогонь у відповідь. Внаслідок перестрілки загинув сержант Г. Хуршудян. Водночас вірменські силовики кажуть, що наразі ситуація під контролем.

Влада Азербайджану заперечила факт перестрілки. Там кажуть, що солдат загинув внаслідок нещасного випадку. В Баку стверджують, що вірменські військові намагалися перейти кордон та були зупинені військами Азербайджану.

МЗС Вірменії вже назвало заяви Азербайджану "дезінформацією" та запропонував провести міжнародне розслідування.